14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили поручение украинского президента увеличить численность территориальной обороны до двух миллионов человек.

Елизавета Коробова, , 08:37 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны до двух миллионов военнослужащих для защиты страны «в случае необходимости», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 14 февраля в социальной сети Facebook.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Не наигрался в детстве в войнушку? Все проблемы оттуда. Рефлексирует», — пишет Елена Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти ставят перед собой невыполнимые задачи, особенно если учитывать тот факт, что на Украине давно не проводилась перепись населения и реальное количество людей в стране никому не известно.

«При численности населения в 40 миллионов это физически невозможно. Нет, на бумаге, конечно, нарисуют. А в реальности это невозможно», — написал Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский наращивает военные силы, чтобы от кого-то обороняться, но дело в том, что никто Украине войны не объявлял.

«Ну увеличат. Ну отвлекут на время их внимание от действительно настоящих проблем государства. Ну раздраконят людей, сломают им психику. А потом-то что? Что со всем этим будут делать? Как будут приводить людей в нормальное состояние? На Украине и так самый большой процент людей, нуждающихся в помощи психиатрии!» — считает Сергей Л.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей полагает, что такая милитаристская истерика на Украине постепенно сводит украинское население с ума.

«Зря. Очевидно, что нападения не будет. Проблемы в стране, которые не решались годами, останутся и будут усугубляться. Только расклад уже будет иным, потому что население прошло военную подготовку и вооружено. Выяснять отношения между собой будут уже не словесно, а с оружием в руках. Итог будет печальным. Пример всем странам — не нужно допускать к власти случайных людей», — отмечает Firuza S.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский продолжает настойчиво исполнять волю Запада, хотя США и их союзники дали чёткое понимание, что намереваются «слить» Украину.

«Он когда-нибудь за ум возьмётся или всю жизнь будет петь под чужую дудку?» — интересуется Николай Д.

«Уже иностранцы драпают, а наши под шумок тоже покидают страну! А кто нападать будет и от кого, да и зачем обороняется? Семь лет «нападает» Россия на Украину и никак всё не нападёт! Уже не верим в это счастье!» — пишет Людмила К.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленский боится не России, он боится собственного народа, который совсем скоро вцепится в горло украинской власти.

«Страна находится в экономической яме, люди на грани холодного голода, а этот тратит все средства на наращивание военной силы. Для войны с кем? Со своими демонами? В психушку его поместите, пока не поздно», написал Геннадий Р.

«Зеленский боится, что собственные граждане сметут эту бандеровскую власть. Очень похоже на то, что Украина начнёт активные боевые действия на Донбассе в ближайшее время, чтобы спустить народную ненависть в войне», — указывает Илья Ж.

Напомним, 12 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил журналистам о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны до двух миллионов военнослужащих для защиты страны «в случае необходимости».