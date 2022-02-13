Киев, 13 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом подчеркнул важность предоставления Киеву действенных гарантий безопасности. Об этом 13 февраля говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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«Мы (власти Украины) готовы обсуждать их (гарантии безопасности) в различных форматах», — заявил Зеленский, отметив, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Байдена за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.