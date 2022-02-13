Киев, 13 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность введения ограничительных мер против России в случае «агрессии». Об этом 13 февраля говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

U.S. Department of State Флаги США и Украины

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«Лидеры (Владимир Зеленский и Джозеф Байден) обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией, — говорится в сообщении. — Во время разговора также речь шла о вопросах повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов».

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Запад найдёт или выдумает повод для введения антироссийских санкций при его отсутствии. Например, отметил дипломат, заявит о возможном «нападении» России на соседние страны.