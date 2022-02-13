Киев, 13 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома США Джо Байден провели примерно часовой разговор. Об этом 13 февраля сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом, — написал он. — Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности в ближайшее время».

Как передавало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.