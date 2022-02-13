Киев, , 21:06 — REGNUM Украина просит о встрече в течение 48 часов с Российской Федерацией и всеми государствами-участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом 13 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

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«Россия не ответила на наш (властей Украины) запрос по Венскому документу… — написал Кулеба. — Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами — участниками в течение следующих 48 часов».

По его словам, главная цель — обсуждение усиления и «перемещения российских войск вдоль нашей границы».

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания рассказал, что Минобороны России сообщило иностранным атташе о проведении военных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», хотя и не было обязано этого делать.