Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Chronicle, руководство мюнхенской «Баварии» предложило 27-летнему французскому центральному полузащитнику Корентену Толиссо подписать новое соглашение, так как текущий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Антон Зайцев Корантен Толиссо

Толиссо выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 41,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Толиссо принял участие в одиннадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. В других турнирах на счету француза 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Ране сообщалось, что Толиссо планирует подписать мадридский «Реал». Футболист может покинуть «Баварию» летом 2022 года на правах свободного агента.