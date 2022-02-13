Тюмень, 13 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Тюменской области к 13 февраля развёрнуто 2290 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них свободно 11,6%. 31 гражданин подключен к аппаратам ИВЛ. За сутки их стало меньше на пять человек.

Излечились от COVID-19 уже 89 699 граждан. А выявили с начала пандемии в регионе 134 295 носителей коронавируса.