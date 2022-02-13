Киев, 13 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Украинские авиакомпании не будут осуществлять полеты над частью акватории Черного и Азовского морей с 14 по 19 февраля, сообщили в украинском регуляторе в сфере гражданской авиации «Украэрорух».

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"На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14.02 по 19.02.2022», — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

В регуляторе уточнили, что поэтому с 14 февраля «авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские корабли передвигаются и совершают военные манёвры и в Чёрном море в соответствии с международным правом.