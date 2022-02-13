Киев, , 17:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден в ближайшие часы проведут разговор, в ходе которого обсудят ситуацию с безопасностью и текущие усилия по деэскалации. Об этом 13 февраля сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров на странице в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

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«Владимир Зеленский в ближайшие часы обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — отметил Никифоров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта.