Киев, 13 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 13 февраля на Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Об этом сообщило посольство США в Киеве на странице в соцсети Twitter.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

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«В Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины, — говорится в сообщении. — Эта часть помощи на $200 млн — боеприпасы и заряды для гранатометов».

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 февраля на Украину прилетел еще один самолет, доставивший в страну 90 тонн боеприпасов в качестве военной помощи США.

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