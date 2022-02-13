Берлин, 13 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 13 февраля, выступая после переизбрания на второй срок.

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«Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несет ответственность Россия», — сказал Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств.