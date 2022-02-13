Берн, , 15:48 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, в Берне на стадионе «Ванкдорф» «Янг Бойз» в матче 21-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 примет «Базель». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Янг Бойз»: Антони Рачоппи, Винсент Сьерро, Вилфрид Канга, Миралем Сулеймани, Муми Нгамале, Теозон Сьебатшо, Квентин Масейрас, Жордан Лефорт, Фабиан Лустенбергер, Сандро Лаупер, Фабиан Ридер.

«Базель»: Хайнц Линднер, Ноа Каттербах, Михаэль Ланг, Себастьяно Эспозито, Лиам Миллар, Фабиан Фрай, Анди Пельмар, Ваутер Бюргер, Дэн Ндой, Матиас Паласиос, Федор Чалов.

В текущем сезоне Федор Чалов, выступая за ЦСКА, принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячам и двумя результативными передачами. За «Базель» российский нападающий дебютировал 6 февраля, выйдя в стартовом составе на матч со «Сьоном».