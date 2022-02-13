Киев, , 15:43 — REGNUM Мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной — лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолеты на территорию ЕС, сообщила пресс-служба украинской авиакомпании SkyUp.

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12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 ч прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно лизингодатели требуют возвращения самолетов на территорию ЕС, отмечается в сообщении.

Ранее издание «Страна.UA» со ссылкой на источник на авиарынке сообщило, что 14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.