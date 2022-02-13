Киев, , 15:12 — REGNUM Авиакомпания Lufthansa (Германия) рассматривает возможность приостановить полеты на Украину, решение при этом пока не принято, сообщил представитель авиаперевозчика.

Самолёт авиакомпании Lufthansa TJDarmstadt

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Lufthansa внимательно следит за ситуацией на Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение еще не принято», — сказал он в интервью РБК.

Решения, касающиеся приостановки авиасообщения, зависят от «ряда факторов», отмечается в сообщении.

Ранее об отмене полетов на Украину объявила KLM (Нидерланды). Это произошло после того, как МИД Нидерландов присвоило Украине «красный» уровень опасности поездок.