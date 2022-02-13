Пекин, 13 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мужская сборная России стала победительницей в лыжной эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

В составе российской сборной выступали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов,Сергей Устюгов, которые финишировали с результатом 1 ч 54 мин. 50,7 сек.

II место заняла сборная Норвегии — отстала от победителей на +1 мин. 0,72 сек. III место досталось французским лыжникам — отставание от лидеров составило +1 мин. 16,4 сек.