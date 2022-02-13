Донецк, 13 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Наблюдатели ОБСЕ из числа американцев начали выезжать из Донецка на автомобилях. Об этом 13 февраля передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

По предварительным данным, американские сотрудники ОБСЕ начали покидать Донбасс якобы из-за того, что есть «угроза вторжения» со стороны РФ. При этом вся западная пресса уже не первый день тиражирует фейки о том, что РФ якобы готовит «вторжение».

Власти не раз подчеркивали, что у них нет планов по вторжению в Донбасс.