Киев, , 13:52 — REGNUM Владимир Зеленский — украинский лидер — провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил переговоры советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине (Германия).

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Обменялись мнениями с @charlesmichel (Шарлем Мишелем — прим.) о встрече советников лидеров «Нормандской четверки» в Берлине, будущих дипусилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня — паника. — написал Зеленский в Instagram. — Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине».

Ранее в Берлине прошли переговоры политических советников «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине. Как заявил глава российской делегации, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями.