Киев, 13 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг границ Украины и предоставление Киеву финпомощи. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

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«…Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром КанадыДжастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также сообщил о шагах, предпринимаемых с целью деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. — отмечается в сообщении. — Стороны обсудили вопросы активизации помощи … на фоне текущих вызовов безопасности… Президент высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине».

Зеленский также поблагодарил Трюдо за помощь и пригласил его посетить Украину.