Томск, 13 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 1067 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в ковидные стационары региона 151 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 79 526. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 65 531 пациент, в том числе 126 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 723 человека.

По данным на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета составил 57,9%. Первым компонентом привито чуть более 587 тыс. местных жителей, завершили вакцинацию 552,6 тыс. человек.