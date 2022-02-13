Емельяновский район, Красноярский край, 13 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края произошёл пожар, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Пожар в Красноярском крае

Возгорание произошло 13 февраля в двухэтажном доме. Внутри в этот момент находились мать с двумя детьми — девочкой 2021 года рождения и мальчиком 2020 года. В момент возгорания женщина выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь отца своего сожителя.

«Мужчина спас мальчика, однако ввиду сильного задымления и распространения огня обнаружить второго ребенка ему не удалось. В настоящее время женщина с сыном госпитализированы в больницу, угрозы их жизни нет», — отметили в ведомстве.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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