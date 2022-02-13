Иваново, , 11:38 — REGNUM Дети в возрасте одного года, 4, 5 и 10 лет погибли при пожаре в городе Юрьевец (Ивановская область). Об этом 13 февраля сообщило следственное управление СК РФ по региону.

13 февраля около 08:00 мск в следственные органы поступило сообщение о гибели четверых детей в результате пожара в одном из частных домов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 2-м и более лицам).

Установлено, что в ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых малолетних детей. По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная.

Местоположение матери устанавливается. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.