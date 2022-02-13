Вашингтон, 13 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Национальная инженерная академия США (NAE) избрала 111 новых членов, включая американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщается на сайте NAE.

Duncan.Hull Илон Маск

Избрание в члены Национальной инженерной академии США является одной из высших профессиональных наград для американских инженеров. Членство в академии присуждается людям, внесшим выдающийся вклад в инженерные исследования, практическую реализацию разработок или образование в этой сфере.

Одним из новых членов академии стал основатель частной американской ракетно-космической компании SpaceX Илон Маск. В академии отметили, что Маск избран за его вклад в проектирование, производство и эксплуатацию многоразовых ракет-носителей.

«Очень признателен!» — прокомментировал Маск решение академии в социальной сети Twitter.