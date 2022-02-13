Чита, 13 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 650 892 человек (+3768 за последние трое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (за трое суток данные не поменяли). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Известно, что 598 698 человек полностью вакцинированы (+3747 за трое суток) и 165 230 забайкальцев привиты повторно (+2837 за трое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по состоянию на 7 февраля поступило более 750 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

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