Барнаул, 13 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 13 февраля 2022 года, рекордная заболеваемость среди детей пошла на убыль. С начала нового учебного года выявлены уже 18 049 зараженных коронавирусом ребенка (+902 за сутки). Число тестирований на коронавирус вновь понизилось до 10 933 (на 6939 меньше, чем сутками ранее). Впервые выявлены 4757 новых носителей (+86).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По состоянию на 13 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2509 человек (-32 за сутки).

Кроме этого, 239 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:27 831 (+20 за сутки) и 138 251 (рекордные +4728 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 396 (+13 за сутки). Из них 151 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9096 человек, причём 19 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 177 675 человек. Выздоровели 122 002 пациента (+1542 за сутки).

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