Барнаул, 13 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 13 февраля 2022 года вакцинированы 1 317 817 человек (всего +2776 за сутки), в том числе 1664 ребенка возрастом 12−17 лет (+33 за сутки).

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 68 393 жителя региона получили первую прививку (-977 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 166 290 (+3246 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 83 134 ревакцинированных (+507 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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