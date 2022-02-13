Киев, , 12:43 — REGNUM В Кишиневе совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Мадейра-Киев. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Вечерний полет © Светлана Шаповалова

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Сообщается, что самолет находится в лизинге и компания-лизингодатель (резидент Ирландии) сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

Авиакомпания SkyUp пыталась добиться от лизингодателя разрешения на продолжение полета, но получила категорический отказ. Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины.

Напомним, что ранее стало известно, что крупнейшие страховые компании из Великобритании (у которых перестраховываются другие страховые компании) отправили всем мировым собственникам самолетов сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине. Фактически речь идёт о введении воздушной блокады Украины.