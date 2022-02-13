Калуга, 13 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 112 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 005 человека. Днём ранее, 12 февраля, в регионе было зарегистрировано 993 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 84 886 человек, 67 270 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 330 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.