Абакан, 13 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 503 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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Диагноз подтвердился за сутки у 891 местного жителя. Большинство носителей входили в число контактных лиц или обратились в медицинские учреждения с симптомами заболевания.

«29 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 58 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала года достигло 18 005. Коэффициент распространения за последнюю неделю составил 1,1.