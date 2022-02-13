Иркутск, 13 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 13 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7806 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 205 338 (+3115 за сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Госпитализированы 4088 (+12 за сутки). В то же время излечилися 160 471 пациент (+362 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 619 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек