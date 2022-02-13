Челябинск, 13 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 3975 человек. Об этом 13 февраля сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 171 292 пациента. А обнаружили коронавирус у 227 232 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 47 948 человек. Скончались от этой болезни ещё 18 граждан.