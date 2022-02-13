Горно-Алтайск, 13 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай от COVID-19 излечились 44 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 24 547 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 29 198. За сутки коронавирус выявлен у 191 человека. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где зарегистрировано 53 новых носителя.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 626, в том числе 578 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1199, за весь период — 399 411», — добавили в штабе.