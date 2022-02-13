Киев, , 08:27 — REGNUM Украина закроет воздушное пространство для самолетов полностью с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний, передает «Страна.ua». Крупнейшие страховщики из Великобритании (у которых перестраховываются др. международные компании) отправили всем мировым собственникам самолетов сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине.

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Так, крупнейшие страховые компании Великобритании вводят на территории страны воздушную блокаду.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

Владельцы частных самолетов сообщили о получении уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии будут отозваны, из-за чего воздушные суда до истечения этого срока должны покинуть территорию Украины.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд граждан РФ в страну, призвав не доверять слухам.