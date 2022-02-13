Киев, , 05:00 — REGNUM Информацию о запрете на въезд для граждан России на Украину, опубликованную рядом СМИ, опроверг пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко 12 февраля в беседе с изданием «Телеграф».

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Демченко дал совет не руководствоваться слухами, а ориентироваться на законодательство Украины, которое регламентирует пересечение государственной границы. По словам Демченко, сотрудники погранслужбы чётко соблюдают предписания закона.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины отметил, что каждый день множество иностранных граждан получают отказ во въезде в страну по разным причинам. Среди них есть и граждане России, которым, как и гражданам других стран, Демченко рекомендовал соблюдать условия для въезда, если они планируют въехать на территорию Украины.

Напомним, сообщения о запрете властями Киева въезда на территорию Украины были распространены рядом СМИ, а также депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство РФ в Киеве продолжает работать в обычном режиме.

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