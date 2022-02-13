На Украине опровергли введение запрета на въезд граждан РФ в страну
Киев, 13 февраля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Информацию о запрете на въезд для граждан России на Украину, опубликованную рядом СМИ, опроверг пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко 12 февраля в беседе с изданием «Телеграф».
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Демченко дал совет не руководствоваться слухами, а ориентироваться на законодательство Украины, которое регламентирует пересечение государственной границы. По словам Демченко, сотрудники погранслужбы чётко соблюдают предписания закона.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины отметил, что каждый день множество иностранных граждан получают отказ во въезде в страну по разным причинам. Среди них есть и граждане России, которым, как и гражданам других стран, Демченко рекомендовал соблюдать условия для въезда, если они планируют въехать на территорию Украины.
Напомним, сообщения о запрете властями Киева въезда на территорию Украины были распространены рядом СМИ, а также депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство РФ в Киеве продолжает работать в обычном режиме.