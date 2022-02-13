Сантьяго, , 04:01 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом и ростом преступности объявят власти Чили в регионах на севере страны. Об этом 12 февраля сообщил министр внутренних дел и общественной безопасности республики Родриго Дельгадо в ходе пресс-конференции в эфире телеканала 24 Oras.

Граница Боливии и Чили Vadgama

Режим чрезвычайного положения будет объявлен в четырех провинциях: в Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое, они относятся к приграничной зоне. О введении режима ЧП Дельгадо объявил после встречи с профсоюзом водителей большегрузных автомобилей. Они организовали акции протеста в ряде городов после убийства их коллеги в провинции Антофагаста. Водители в знак протеста против бездействия властей перекрывали трассы и это привело к вынужденной приостановке работы аэропорта в городе Икике.

По подозрению в убийстве были задержаны три человека, которые оказались мигрантами-нелегалами из Венесуэлы. По словам Дельгадо, режим ЧП позволит привлечь в регионы военных, которые помогут обеспечивать порядок.

В Чили с 2021 года вырос поток нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории Боливии и Перу. Они устремляются в крупные города на севере Чили. Жители городов стали жаловаться на рост преступности и организовывать акции протеста против бездействия властей. В некоторых городах протестующие поджигали палатки мигрантов и уничтожали их имущество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители чилийского района Икике вышли на демонстрацию против венесуэльских мигрантов, прибывающих в страну из соседней Боливии.

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