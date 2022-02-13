Киев, , 02:36 — REGNUM Работу своего посольства в связи с ухудшением ситуации в плане безопасности приостановили власти Канады. Об этом 12 февраля сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли в своём Twitter.

Посольство Канады на Украине (сс) Wadco2

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Как уточнила Жоли, была приостановлена деятельность диппредставительства в Киеве, все операции были временно перенесены в офис во Львове. При этом, по словам главы МИД Канады, канадское дипломатическое присутствие и активное участие на Украине будут продолжаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Британии на Украине Мелинда Симмонс остаётся в Киеве с «основной командой».

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