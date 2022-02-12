Сана, 13 февраля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Шесть сотрудников гуманитарных структур Организации Объединённых наций (ООН) были похищены в провинции Абьян на юге Йемена. Об этом 12 февраля сообщает информационный портал Yemen News.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Представители ООН отправились в провинцию для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне. Когда сотрудники ООН возвращались в Аден, их схватили вооружённые люди и увезли в неизвестном направлении. Вместе с сотрудниками ООН увезли и бойцов военной полиции, сопровождавших сотрудников ООН из соображений безопасности.

Представители одного из племён в провинции Абьян уточнили, что похитители пытаются договориться об обмене заложников на членов группировки, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС).

В свою очередь ЮПС обвиняет в произошедшем организацию «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая поддерживает экстремистские группировки, базирующиеся в регионе, в том числе «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что йеменские повстанцы-хуситы раскрыли тактику, благодаря которой им удалось преодолеть систему ПВО Саудовской Аравии во время атаки на аэропорт города Абха.