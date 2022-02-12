Лос-Анджелес, США, 12 февраля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Американская корпорация Fox Entertainment приобрела права на сериал Александра Роднянского «Хан» для показа в США. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба компании режиссера AR Content.

Александр Вепрёв Александр Роднянский

«Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире», — цитирует Александра Роднянского пресс-служба компании.

Шоураннером проекта выступит Крис Коллинз («Сыны анархии», «Прослушка»).

Ранее Александр Роднянский работал над такими фильмами как «Нелюбовь» (2017), «Елена» (2011) и «Солнце» (2005). Также Роднянский продюсировал сериалы «Мой личный враг» (2005) и «Умножающий печаль» (2005).