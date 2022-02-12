Москва, 12 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Власти США раздувают истерию вокруг «вторжения» России на Украину, параллельно накачивая Киев оружием. Об этом заявил 12 февраля журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым (слева) и помощником Президента Юрием Ушаковым на встрече с Президентом США Бараком Обамой на полях юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28 − 29 сентября 2015 года

«Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера также добавил, что выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов.