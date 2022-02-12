Киев, , 21:37 — REGNUM Посол Британии на Украине Мелинда Симмонс остается в Киеве. Об этом она написала 12 февраля на странице в соцсети Twitter.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой, — написала она. — Посольство продолжает работать».

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заявлениям представителей РФ об отсутствии планов «вторжения» на Украину не доверяют в Лондоне.