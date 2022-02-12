Киев, , 21:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 февраля сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном, — написал Зеленский. — Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и Контактной группы».

Ранее AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что 12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с лидерами трех стран.