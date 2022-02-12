Москва, 12 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России вручило ноту американскому военному атташе в связи с нарушением подлодкой США границ российских территориальных вод. Об этом 12 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Отмечается, провокационные действия американской стороны создали угрозу национальной безопасности России.

В Минобороны настаивают на необходимости принятия мер со стороны США для исключения нарушений государственной границы американскими кораблями в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в территориальных водах России обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia.

По данным российского оборонного ведомства, субмарина находилась в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды.