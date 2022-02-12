Норидж, Великобритания, 12 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Норвич Сити». Встреча пройдет в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Норвич Сити»: Агнус Ган, Макс Эронз, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Пьерр Лис-Мелу, Кенни Маклин, Милот Рашица, Теэму Пукки, Джош Сарджент.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораш, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уокер, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва, Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Филип Фоден.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Ричард Уэст | Скотт Леджер | Тони Харрингтон.