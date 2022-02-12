Киев, , 20:02 — REGNUM Со здания посольства Великобритании в Киеве сняли флаг Соединенного Королевства, сообщают 12 февраля «Известия».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.

Ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что 16 февраля Россия якобы может начать «вторжение» на Украину.