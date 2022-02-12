Москва, 12 февраля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил о нежелании западных стран подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом 12 февраля сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Путин на переговорах с Макроном в Кремле

«Подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договорённостей, что ещё раз проявилось в безрезультатном раунде проведённых 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств нормандского формата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская тема, а также вопрос гарантий безопасности, которых Москва добивается от НАТО, обсуждались 7 февраля в ходе продолжительной встречи Путина и Макрона в Кремле.