Пермь, 12 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 1337 пациентов. Об этом 12 февраля информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе болезнь победили уже 165 794 человека. А заразились коронавирусом 240 417 граждан.

В тяжёлом состоянии в стационарах находятся 300 человек. Скончались от ковида уже 7 974 пациента.