Багдад, 12 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 12 февраля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.

Jerry Gunner Истребитель F-16 ВВС Турции

«В рамках продолжающихся антитеррористических операций вооруженных сил Турции, в районе Хафтанин воздушным ударом уничтожены два боевика террористической организации РПК, еще один нейтрализован в районе Синджар, — говорится в сообщении военного ведомства. — Операции вооруженных сил Турции будут продолжены».

Напомним, в Турции запрещена деятельность организации РПК, члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.