Рим, 12 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче 25-го тура итальянкой Серии А 2021/22 примет «Болонью». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Патрик Габбарон, Мануэль Ладзари, Адам Марушич, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле.

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Адама Сумаоро, Артур Теате, Гари Медель, Эрон Хики, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг, Митчелл Дийкс, Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Маттео Пассери. Ассистенты главного судьи — Маттео Боттегони и Андреа Зингарелли.

Последний матч «Болоньи» и «Лацио» завершился разгромным поражением «орлят» со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Муса Барроу (14' Артур Теате), Артур Теате (17' Муса Барроу) и Эрон Хики (68' Муса Барроу).