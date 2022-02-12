Владимир, 12 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 163 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 февраля выявлено 2247 новых случаев заражения коронавирусом — на 128 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 108 тыс. 734 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 85 тыс. 994 пациента, в том числе 432 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3157 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.