Херсон, Украина, , 16:17 — REGNUM Запад должен предоставить Украине стопроцентную информацию о возможном «вторжении» России в страну 16 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Херсонской области.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Мы (власти Украины) должны быть готовы в любой день, — заявил Зеленский. — .. Если есть информация о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию».

Глава Украины добавил, что Киев, который «готовиться к любым рискам», должен четко анализировать информацию союзников.

Ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что 16 февраля Россия якобы может начать «вторжение» на Украину.